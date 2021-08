Unfallflucht in Blieskstel : Polizei sucht Zeugen für Unfall in der Bahnhofstraße

Blieskastel Bereits am Dienstag, 3. August, wurde zwischen 15.45 und 18.45 Uhr, in Blieskastel auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße ein roter Mazda MX-5 mit Homburger Kennzeichen beschädigt. Offenbar hat ein Auto beim Ein-/Ausparken den Pkw der Geschädigten vorne links am Kotflügel gestreift.

