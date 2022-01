Unfall in Blieskastel : Polizei sucht blauen Unfall-Pkw

Blieskastel Am Donnerstag (6. Januar) wurde zwischen 11 und 12 Uhr, in der Bliesgaustraße in Blieskastel ein blauer Pkw bei einem Unfall beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich bei der Polizei gemeldet. Die sucht jetzt aber den Geschädigten.

