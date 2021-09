Unfallflucht in Blieskastel : Polizei sucht nach Unfall BMW-Fahrer

Blieskastel Am späten Montagabend (27. September) ist es um 23.19 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Klosterweg in Blieskastel gekommen. Dabei wurde die Mauer des Wohnanwesens Klosterweg 1 beschädigt. Das Unfallfahrzeug wurde wenig später mit massiven Schäden an der rechten Fahrzeugseite ohne Insassen am Wallfahrtskloster aufgefunden.

Es handelt sich dabei um einen schwarzen BMW M235i. Bei den Insassen zum Unfallzeitpunkt soll es sich um zwei Anfang 20-jährige Männer handeln.