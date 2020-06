Vandalismus in Bierbach : Polizei stellt Randalierer

Foto: dpa/Friso Gentsch

Bierbach Am Montagabend (29. Juni) gegen 20 Uhr wurden in der Pfalzstraße in Bierbach mehrere Fahrzeuge und Gegenstände von einem 27-jährigen Mann beschädigt. Der aus Zweibrücken stammende Täter konnte durch die Polizei festgenommen werden.