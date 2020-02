Rettungsaktion bei Blieskastel : Polizei rettet junge Radfahrer aus „Seenot“

Blieskastel/Homburg Am Dienstagabend (4. Februar) gegen 18 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Homburg ein ungewöhnliches Hilfeersuchen eines 16-jährigen Mannes aus Homburg. Er teilte telefonisch mit, dass er gemeinsam mit einem Freund den Radweg von Wörschweiler kommend in Richtung Blieskastel befahren habe.

Währenddessen sei der Hochwasserspiegel der angrenzenden Wiesenflächen weiter angestiegen, so dass die beiden jungen Männer nun von Wasser „umschlossen“ seien und mit ihren Fahrrädern weder vor noch zurück könnten.

Ein Streifenkommando traf die Jugendlichen in der beschriebenen hilflosen Lage tatsächlich an. Die Polizeibeamten luden die jungen Männer mitsamt ihrer Räder in das Einsatzfahrzeug und brachten sie „an Land“.