Polizei sucht Zeugen : Mann versucht Frau mit Gewalt in ein Auto zu ziehen

Mann versucht Frau mit Gewalt in ein Auto zu ziehen

Blieskastel/Webenheim Wie die Polizei jetzt berichtet, hat am Mittwoch, 18. September, hat ein Mann gegen 20 Uhr im Industriegebiet Blieskastel/Webenheim versucht eine junge Frau mit Gewalt in einen silberfarbenen Mercedes zu ziehen, der oberhalb des Penny-Marktes gestanden.

Erst als zwei Männer, die sich auf dem Parkplatz des Penny-Marktes aufhielten, von dem Vorfall Notiz nahmen und in Richtung des Täters riefen, ließ dieser von der Frau ab und stieg in den Mercedes ein. Anschließend fuhr der Pkw – besetzt mit einer weiteren Person – von der Örtlichkeit in Richtung der Innenstadt Blieskastel davon.