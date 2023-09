SPD Blieskastel Jesel fordert mehr Sachlichkeit in der Kita-Diskussion

In Blieskastel sei es in den vergangenen Jahren gelungen, in Sachen Kindertagesstätten die politischen Reihen zu schließen und gemeinsam mit der Stadtverwaltung positiv voranzugehen. Diese Erfolge könnten durch die Sanierung des Kindergartens in Lautzkirchen, die Beschlüsse zum Neubau der Kitas in Niederwürzbach und Blickweiler und die geplante Wiedereröffnung der ehemaligen Kita in Bierbach belegt werden. Auch die Personalverfügbarkeit werde durch die Einrichtung zusätzlicher Stellen und die geplante Kita-GmbH mit der Gemeinde Gersheim auf Sicht verbessert, zumindest was die städtischen Einrichtungen betreffe. „Leider tun sich hier die kirchlichen Träger noch etwas schwerer, aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch mit den kirchlichen Kita-Trägern zu guten Lösungen kommen,“ ist Jesel zuversichtlich. „Ich erwarte von der DUB, diesen politischen Schulterschluss erneut zu vollziehen,“ erklärt Jesel abschließend.