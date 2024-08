Im Freizeitzentrum Bliesaue mit dem Hallen- und Freizeitbad bietet mit der Plaza Tapas ein neuer Gastronomiebetrieb in spanischem Ambiente ein Gefühl von Kurzurlaub. Geschäftsführer Christopher Engel und Betriebsleiter Christian Ullrich, in Spanien aufgewachsen, haben die Einrichtung mit Theke und Mobiliar neu gestaltet. Gemütlichkeit und familiäre Atmosphäre sollen zum Verweilen einladen. Das wird in den wenigen Tagen seit Eröffnung bereits gut angenommen. Angeboten werden Frühstück und Mittagstisch, gegen Abend Tapas, Weine der Region sowie aus Spanien. Eine spanische Köchin wird den Gästen die südländische Kochkunst näherbringen,“ sagt Christopher Engel, bekannt als Betreiber der Tennisklause Ommersheim. Das Gefühl des Kurz- Urlaubs ergänzt spanische Hintergrundmusik. Neben zwei spanischen Biersorten werden Karlsberg- und Beckers- sowie Weizen-Bier vom Fass frisch gezapft. Für den guten Zweck zugunsten des Schutzengelvereins Blieskastel ist eine Spendenbox aufgestellt. Geöffnet ist die Plaza Tapas dienstags bis freitags von 10 bis 22 Uhr, samstags ab 16 Uhr. Ruhetage sind Sonntag und Montag. „Die Abende am Freitag und Samstag sollen zusätzlich mit heißen Beats und kalten Getränken Party-Stimmung zur Entspannung des Alltags bringen“, blickt Christopher Engel voraus.