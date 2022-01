Schutzengel Blieskastel : Firma Planz Sonnenschutzsysteme spendet 1200 Euro an Schutzengel

Hubert Planz und Gattin Heidrun überreichten einen Spendenscheck von 1200 Euro an Klaus Port (links) vom Blieskasteler Schutzengelverein. Foto: Klaus Port

Blieskastel/Schönenberg-Kübelberg Die Blieskasteler Schutzengel erhalten für ihre Arbeit auch Spenden. Seit Jahren verzichtet das Unternehmen Planz Sonnenschutzsysteme in Schönenberg-Kübelberg auf Weihnachtspräsente an seine Kunden und Geschäftspartner und spendet stattdessen lieber an soziale und gemeinnützige Vereine und Organisationen.