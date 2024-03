Nachmittagsbetreuung in Niederwürzbach Pfarrer Klein: „Es waren sechs Jahre Zeit“

Niederwürzbach/Lautzkirchen · Der Vertreter der Kirchengemeinde sieht in Sachen Freiwillige Ganztagsbetreuung in Niederwürzbach die Stadtverwaltung in der Pflicht.

11.03.2024 , 10:22 Uhr

In der früheren Volksschule, deren Gebäude derzeit noch von einem Pharma-Unternehmen genutzt wird, soll in den kommenden Jahren die FGTS in Niederwürzbach untergebracht werden. Foto: Erich Schwarz

Von Erich Schwarz