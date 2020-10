40000 Euro Schaden : Transporter verschwunden

Blieskastel In der Nacht zum Mittwoch (21. Oktober) ist in Aßweiler bei einem Autohaus in der Saar-Pfalz-Straße ein neuer Peugeot-Transporter im Wert von ca. 40.000 Euro von Unbekannten entwendet worden. Zuvor wurden auf einem Nachbargrundstück die HOM-Kennzeichen an einem geparkten Auto entwendet.

