Eine Bereicherung für Niederwürzbach : Hier gibt es Süßes und schöne Deko

Petra Klankert vor den Deko-Regalen ihres neuen Cafés in Niederwürzbach. Foto: Jörg Martin

Niederwürzbach Petra Klankert wird in Niederwürzbach, sobald es eben geht, ein Café mit besonderer Note eröffnen.

Wenn man in Niederwürzbach, aus Richtung St. Ingbert kommend, den Kreisel durch den Ort passiert, stutzt man kurz vor der Abbiegung in Richtung Weiherdamm. In der Bezirksstraße 36, wo über vier Jahrzehnte lang ein Friseur residierte, tut sich was. „Lieblings-Café – genießen und wohlfühlen“, steht da in edler weißer Schrift nebst goldener Verzierung auf schwarzem Grund. Ein Hineinblinzeln ist noch nicht möglich. Die mit Packpapier beklebten Scheiben machen es spannend.

Drückt man den Türgriff und kommt ins Innere, ist man mehr als baff. Zwei Gründe: Petra Klankert ist die personifizierte Gute-Laune-Frau hinter der Theke und sprüht nur so von Tatkraft und Optimismus. Zum andern: Man hat schnell das Gefühl, womöglich gar nicht in einem Café zu sein. Das Ganze hat nämlich eher Wohnzimmer-Charakter, so heimelig und gemütlich ist es im Ex-Salon. „Schuld“ daran ist die immense Dekorations-Leidenschaft der Betreiberin. „Das ist ein Deko-Café“, erklärt Existenzgründerin Klankert im Gespräch mit unserer Zeitung und lächelt.

Die Liebe fürs Einrichten kommt bei der 51-Jährigen nicht von ungefähr. Sie ist fürs Basteln mehr als bekannt. Meist sind es Sachen in der Vorweihnachtszeit. Doch sie kauft auch Einrichtungs-Gegenstände, die sie dann veredelt oder, wie man auf neudeutsch sagt, „aufpimpt“.

Moment mal: Gastronomie. Ist die derzeit wegen Corona nicht geschlossen? Korrekt. Doch die Betreiberin steht quasi „Gewehr bei Fuß“. „Es kann von heute auf morgen losgehen: Die Kaffeemaschine steht auf Abruf bereit, die Vorräte zum Kuchenbacken auch“, sagt sie und lächelt wieder ganz verschmitzt. Die gelernte Reiseverkehrskauffrau war 30 Jahre in dieser Branche tätig und verspürte den Willen, sich beruflich zu verändern. Da das Gestalten und Basteln im Freundeskreis richtig gut ankommt, war schnell klar, dass dies auch ein Schwerpunkt der Pläne sein wird. „Ich bin gerne Gastgeberin und richte auch gerne den Tisch her“, sagt sie. Und: „Die Leute sollen sich bei mir verwöhnen und bedienen lassen“, freut sich die Frau auf ihre neue Arbeit. „Als die Beschriftung am Haus angebracht wurde, mussten wir auch die Homepage und die Seiten auf Facebook und Instagram freischalten“, berichtet Ehemann Kai, der die Pläne seiner Frau unterstützt.

„Anfassen, schauen und kaufen“ trifft nicht nur auf die Deko-Artikel zu. Hier hofft Petra Klankert auf baldige Öffnungs-Möglichkeiten, damit sie ihre Frühlings-Deko noch verkaufen kann. Geplant sind ein besonderer Zwetschgen- und ein genauso ungewöhnlicher Apfelkuchen. Ebenso eine Tiramisu-Torte. Auch die Snacks und vor allem das Frühstück sollen Appetit auf mehr machen. Dabei setzt die Gastronomin auf die Ware der Gersheimer Bäckerei Mischo und auf Wurst der Oberwürzbacher Metzgerei Petermann. Das sei das Ergebnis vieler Testessen, an denen die ganze Familie teilgenommen hatte. Die und zahlreiche Freunde haben auch geholfen, in nur sechs Wochen das Ladenlokal zum öffentlichen Wohnzimmer umzubauen.

Die Idee zu dem Ganzen hatte die Gastronomin im Sommer 2020. Ist das, angesichts der Corona-Pandemie, die richtige Zeit für ein Start-up und dann noch in der derzeit geschlossenen Gastronomie? „Es wird eine Zeit nach Corona geben. Die Leute wollen raus. Man muss jede Zeit nehmen, wie sie ist“, sagt Petra Klankert. Von „ganz schön mutig“ bis „wenn jemand das hinkriegt, dann Du“, habe sie so ziemlich alles zu hören bekommen. Sie, die eigentlich aus Saarbrücken stammt, aber nur 50 Meter Luftlinie vom Lokal entfernt wohnt, freut sich riesig. Sie hofft auf viele Besucher des Weihers, der in Sichtweite des Cafés liegt.