Leichtathletik : In Rehlingen purzeln wieder einmal die Rekorde

Rehlingen/Blieskastel Beim Läuferabend wird eine ganz alte Bestmarke geknackt. Die Blieskastelerin Paula Breininger wird Zweite über 100 Meter.

Das herausragende Ereignis beim Läuferabend des LC Rehlingen am Dienstag (7. Juli) im Bungertstadion war der 3000-Meter-Lauf. In den gemischten Zeitläufen fielen ein saarländischer Jugendrekord und eine ganze Reihe persönlicher Bestleistungen. Schon wenige Schritte nach dem Startschuss löste sich Tobias Blum (LC Rehlingen) vom Feld und lief ein einsames Rennen an der Spitze. Im Ziel zeigte die Uhr dem überraschten Marathonspezialisten eine persönliche Bestzeit von 8:17,14 Minuten an. „Ich bin diese Strecke seit drei Jahren nicht mehr gelaufen. Das schnelle Laufen hat Spaß gemacht. Seit Monaten habe ich nur lange Dauerläufe absolviert, erst kürzlich einmal eine 200-Meter-Serie.“ Sein nächstes Ziel ist die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in Braunschweig, wo am 8./9. Augus – hoffentlich – auch die 5000 Meter angeboten werden. Die wertvollsten Leistungen im Rehlinger 3000-Meter-Lauf vollbrachten aber die Frauen. Die deutsche U20-Meisterin 2019 über 1500 Meter, Sara Benfares (LC Rehlingen), unterbot ihre Bestleistung um fast sieben Sekunden und setzte sich mit 9:30,18 Minuten an die deutsche Spitze. Im Februar hatte die 19-Jährige mit 16:34 Minuten in Monaco einen Saar-Rekord über 5 Kilometer aufgestellt.