Blieskastel Abendliche Patrouille mit Feldwebel der Schlossgarde

Die Teilnehmer erwartet eine geruhsame abendliche Führung durch die Altstadt von Blieskastel. Neben vielen Geschichten und Anekdoten über die gräfliche Familie sowie Einwohner der Stadt, bekommen die Gäste einen Einblick in die Arbeit der Schlossgarde als Wächter der Stadt. Die Führung startet am Paradeplatz am Oberamtshaus (Rathaus I) und endet nach etwa 90 Minuten am „Kappelchen“ am Kloster.