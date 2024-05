Parteien feiern in Blieskastel Blieskasteler Parteien feiern mit Paella und flotter Musik

Und was den einen ihre Paella, ist den anderen ihre „Löffelsches Bohnesupp“. Die SPD hatte zwei Tage später in Blieskastel zum Brunnenfest eingeladen. Francesco Papa („ein Italiener kann alles“) hatte die eigentlich als saarländische Spezialität bekannte Suppe vorbereitet, das Team des Lokals Hinnereck hatte ansonsten alles für die Versorgung der Gäste vorbereitet. Das Fest hatte (abgesehen vom Wahlkampf) einen besonderen Anlass: Genau vor 25 Jahren war der Brunnen an „Schwalbe Eck“ eingeweiht worden. Er war das Ergebnis einer SPD-Initiative in Blieskastel gewesen und trägt die Zunftzeichen der Müller und Gerber. Ortsvorsteher-Kandidat Kurt Legrum, bis zu seiner Pensionierung Stadt-Archivar, konnte an das Einweihungsfest mit dem damaligen Kultusminister Henner Wittling erinnern, als wie bei einem Wunder Rotwein aus dem Brunnen floss. Legrum hatte zudem am Nachmittag zu einer Stadtführung eingeladen. Auch hier beim Brunnenfest war es auch ein Schaulaufen der Mandatsträger und Kandidaten. Am Vormittag gab es Musik von „Fozzie“ Stefan Paul, am Nachmittag Cover-Versionen deutscher Künstler mit dem Ensemble Scheldenborn.