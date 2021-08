Ortsvorsteher von Ormesheim : Wünsche nach einer Kulturhalle und Bauland

Ormesheim In der Serie „Bliesgau? Natürlich!“ stellt heute Ortsvortsteher Denis Weigerding aus Ormesheim sein Dorf und seine Pläne vor.

Der Projektleiter eines mittelständischen Rohrleitungsbauunternehmens ist gelernter Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, machte später seinen Meisterbrief und ist seit 29 Jahren in dem in Ormesheim gegründeten Unternehmen tätig. Der 46-jährige SPD-Mann kam erst 2014 in die Kommunalpolitik, war im Orts- und Gemeinderat, bevor er für Bürgermeisterin Maria Vermeulen nach deren Wahl zur Bürgermeisterin als Ortsvorsteher nachrückte. Zusammen mit seinem Stellvertreter Rainer Barth (SPD) führe er nun die Geschäfte im Ortsrat und habe noch weitere Anliegen auf der Liste. Die Schulturnhalle in Ormesheim müsse saniert werden, außerdem seien viele Straßen und Gehwege in schlechtem Zustand.