Ortsratswahlen Karten in den Ortsräten neu gemischt

In Neben dem Stadtrat wurden am vergangenen Sonntag auch die Ortsräte in der Barockstadt Blieskastel gewählt. Auch wenn die Wahl reibungslos verlief, gab es einige überraschende Ergebnisse. In Mimbach gab es wohl die größte Enttäuschung, für Gerd Weinland (SPD) wurde die Listenwahl zum Desaster: Der bisherige Ortsvorsteher schaffte es über die Bürgerliste, von der SPD vollständig mit ihren Genossinnen und Genossen besetzt, nicht mehr in den Ortsrat.