Ortsrat Breitfurt Einstimmige Voten für Martin Moschel und Christoph Brengel

Breitfurt · Der am 9. Juni neu gewählte Ortsrat des Blieskasteler Stadtteils Breitfurt ist eine reine Männergesellschaft. In der konstituierenden Sitzung im Feuerwehrgerätehaus wurde der 61-jährige Maschinenbautechniker Martin Moschel (SPD) in geheimer Wahl einstimmig wiedergewählt.

16.07.2024 , 10:11 Uhr

Der neue Ortsrat von Breitfurt. Martin Moschel (mit Ernennungs-Urkunde) bleibt weiterhin Ortsvorsteher. Foto: Erich Schwarz

Von Erich Schwarz