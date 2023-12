Ortsrat Blieskastel Ortsrat Blieskastel gegen Kauf des Bahnhofsgeländes in Lautzkirchen

Blieskastel/Lautzkirchen · In der jüngsten Sitzung des Ortsrats Blieskastel-Mitte im Haus des Bürgers diskutierte das kommunale Gremium engagiert über den Ankauf eines Park- und Ride-Parkplatzes am Bahnhof in Lautzkirchen. „Die Deutsche Bahn verkauft dort im Bereich der Straße In der Au eine Fläche, aktuell genutzt als Parkplatz für Bahnreisende.

Einstimmig gegen einen Ankauf der Fläche am Bahnhof Lautzkirchen (links im Bild) an der Straße „In der Au“ stimmte der Ortsrat Blieskastel-Mitte. Foto: Hans Hurth​

Von Hans Hurth