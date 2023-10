Ortsrat Blieskastel Ortsrat vertagt Entscheidung über die Fahrradzone

„An dem Gefahrenpunkt geraten Auto- und Radfahrer oft in gefährliche Situationen. Hier muss dingend Abhilfe geschaffen werden, um die Verkehrsteilnehmer ebenso wie Fußgänger vor Schaden zu bewahren,“ fasste Jürgen Trautmann zusammen und blickte auf die derzeitige Situation und auf den erarbeiteten Vorschlag, den die Fraktion die Grünen, so Anna Uhl, befürwortet und durch Vorschläge konstruktiv unterstützt. „Ab Industriering in Höhe der Firma Schaller Richtung Bahnhof darf derzeit linksseitig geparkt werden. Dies ist ungünstig, da im weiteren Verlauf von rechts die Straße „In der Au“ in die Florianstraße mündet. Die Fahrzeuge aus der Au kommend dürfen nicht nach links in die Florianstraße Richtung Blieskastel einbiegen, die Autos müssen am Bahnhof bis zur Bliesgaustraße fahren und können dann nach links abbiegen. Hierbei handelt es sich nicht nur um Anwohner, sondern auch um Bahnkunden, die in der Au parken. „Da entgegen der bisherigen Regelung für die Fahrzeuge nur noch eine Abbiegespur (für Links- und Rechtsabbieger) in der künftigen Fahrradzone zur Verfügung steht, ist zu befürchten, dass es dort zu vermehrten Staus und weiteren gefährlichen Situationen kommt. Zur klaren Information für alle Verkehrsteilnehmer sind auf der Straße entsprechende Piktogramme aufzubringen mit eindeutiger Beschilderung. Große Informationstafeln sind aufzustellen“, so Trautmann. Nach wie vor bleibe das Linksabbiegen für Radfahrer auf der Bliesgaustraße von Lautzkirchen in die Florianstraße kommend kritisch.