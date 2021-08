Ortsrat Böckweiler : Tempo 30 vorerst nur in der Hochstraße

Böckweiler Ortsrat Böckweiler will Geschwindigkeitsreduzierung auch in den anderen Seitenstraßen des Dorfes.

Die Ratsmitglieder diskutierten und formulierten Fragen, die in den „Runden Tisch Erneuerbare Energien“ der Stadt Blieskastel eingebracht werden sollen. Der Ortsrat sprach sich bei einer Enthaltung dagegen aus, neue Windenergieanlagen in der Biosphäre aufzustellen.

Nachdem der Rat im vergangenen Jahr angeregt hatte, in den Seitenstraßen das Tempo für Fahrzeuge auf 30 Stundenkilometern zu senken, wurde dies erstmal nur in der Hochstraße umgesetzt, teilte der Ortsvorsteher mit. Dazu werde die Stadtverwaltung Blieskastel die entsprechende Beschilderung vornehmen. Vereinbart wurde das Thema in der nächsten Sitzung nochmals zu behandeln, um darüber zu sprechen, ob auch in den anderen Seitenstraßen die gleiche Regelung zu verlangen.