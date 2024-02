Ortsrat Blieskastel Ortsrat stimmt Kauf des Bahnhofsgeländes zu

In seiner Sitzung am 11. Dezember hatte der Ortsrat Blieskastel-Mitte gegen den Ankauf der Parkfläche am Bahnhof Lautzkirchen gestimmt, unsere Zeitung berichtete. „Grundlage war ein Protokoll der Verwaltung, das irreführend war. Diese Irritationen wurden ausgeräumt, weshalb in der heutigen Sitzung erneut beraten und abgestimmt wird“, teilte zu Beginn der jüngsten Sitzung im Haus des Bürgers Ortsvorsteher Jürgen Trautmann (CDU) mit, der gemeinsam mit Anna Uhl (Grüne) zurückblickte.