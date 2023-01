Schütze Markus Bach : Ortsrat Blieskastel-Mitte ehrt Deutschen Meister

Lautzkirchen Der Ortsrat Blieskastel-Mitte zeigt während des Jahres wiederholt ein Herz mit einer finanziellen Unterstützung aus dem Budget für kulturell und sportlich besonders engagierte Vereine sowie für ehrenamtlich Tätige wie das Deutsche Rote Kreuz, die Feuerwehr und die Arbeiterwohlfahrt.

Nach zwei Jahrzehnten war es mal wieder ein Einzelsportler, der sich über ein Geschenk freute, das Ortsvorsteher Jürgen Trautmann im Schützenhaus Lautzkirchen an Markus Bach überreichte. Der 41-Jährige wurde nämlich in München deutscher Meister im Schießsport. „Über meinen Opa Erwin Badt kam ich zu diesem Sport. Es klappte von Anfang an gut, mein Talent führte mich zu Lehrgängen an der Sportschule Saarbrücken, wodurch meine Leistungen sich ständig verbesserten“, sagte Markus Bach unserer zeitung. Er war in der Folge regelmäßig bei Kreis- und Landesmeistermeisterschaften unter den Platzierten zu finden.