Dorfmitte in Blickweiler : Ortsrat diskutiert die neue Dorfmitte

In dieses Gebäude mit Nebenhaus, das sogenannte Haus Greff in der Dorfmitte von Blickweiler, wird nach einem Umbau die Kindertagesstätte einziehen. Foto: Hans Hurth

Blickweiler Es wird ein Millionen-Projekt in Blickweiler und einige Jahre dauern. Im Blickpunkt: die neue Kita, die neue Ganztagsschule und das neue Feuerwehrgerätehaus.

„Unser Stadtteil ist in den letzten Jahren mit wenigen Maßnahmen zufrieden gewesen. Es muss aber etwas zum Positiven hin geschehen. Da sind wir in Einklang mit Bürgermeister, Stadtrat und Verwaltung auf gutem Weg“, freute sich Ortsvorsteher Walter Boßlet (SPD). Er erläuterte die wesentlichen Vorschläge einer Machbarkeitsstudie. „Diese sieht zunächst den Ankauf des Hauses Greff in der Dorfmitte durch die Stadt vor. In dem Haus soll nach Umbau die Kindertagesstätte (Kita) untergebracht werden. Grundstücksflächen hinter dem Haus sowie zwischen Grundschule und Pfarrheim werden hinzugekauft. Die Feuerwehr erhält einen Neubau, das alte Gerätehaus und das danebenliegende Haus Feld werden abgerissen. So wird die Gesamtfläche für den Dorfplatz erweitert. Es ist ein Ansinnen des Ortsrates, die Dorfmitte zu stärken“, hielt Walter Boßlet fest.