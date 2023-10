Ortsrat Biesingen Weiter warten auf die Hölschberghalle

Seit knapp drei Jahren ist die von Vereinen aus Biesingen und Aßweiler viel genutzte Hölschberghalle geschlossen. „In einem ersten Gutachten wurde ein Sanierungsbedarf in Höhe von drei Millionen Euro festgestellt, wobei die Statik insgesamt in Ordnung ist“, informierte in der jüngsten Sitzung des Ortsrates Biesingen Ortsvorsteherin Annette Weinmann (SPD). „ Es sind aktuell vier Architekturbüros angeschrieben zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie. Dabei wird geprüft, ob die Hölschberghalle für etwa 40 Flüchtlinge genutzt werden kann oder wie Jahrzehnte zuvor von den Vereinen. In Eigenleistung und mit Spendengeldern sowie Unterstützung unseres Ortsrats hatte der Jugendclub Biesingen einen Raum im linken Teil der Hölschberghalle zum separaten Jugendtreff umgebaut. Die Untere Bauaufsicht zeigte sich, obwohl dort keine Mängel vorhanden sind, jedoch mit einer Öffnung des Jugendclubs nicht einverstanden“, teilte Annette Weinmann mit.