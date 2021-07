Ortsrat Biesingen : Ortsrat tagt in der Hölschberghalle

(hh) Der Ortsrat Biesingen tagt am Donnerstag, 15. Juli, um 18.30 Uhr in der Hölschberghalle. Themen sind die Planung und die Finanzierung des Mehrgenerationenhauses sowie die Verkehrssituation in der Würzbacher Straße.