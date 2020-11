Das Bestattungswesen im Wandel der Zeit Ortsrat Blieskastel-Mitte : Pro Mitspracherecht im Friedhofswesen

Auch auf dem Friedhof Blickweiler sind Bestattungen in Urnen-Stelen stark nachgefragt. Im Jahr 2018 gab es in der Stadt Blieskastel 235 Beisetzungen, davon 164 in Urnen. Foto: Hans Hurth

Blieskastel Der Ortsrat will auf den Friedhöfen in Blieskastel eine möglichst breite Palette an Bestattungsformen.

In seiner November-Sitzung befasste sich der Ortsrat Blieskastel-Mitte mit der Gestaltung der verschiedenen Grabarten auf den drei Stadtteil-Friedhöfen Alschbach, Lautzkirchen und Mitte. Ortsvorsteher Jürgen Trautmann (CDU) erwähnte das im Jahr 2017 durch die Friedhofsverwaltung der Stadt erarbeitete Konzept, in dem den strukturellen Veränderungen im Bestattungswesen begegnet und die wirtschaftlichen Aspekte und in der Folge die künftige Gebührenentwicklung mit berücksichtigt werden sollten.

„In einem ersten Schritt fasste der Stadtrat Ende Dezember 2017 einen Grundsatzbeschluss mit Festlegung der Eckpunkte für das künftige Friedhofswesen“, so Jürgen Trautmann.“ Der Beschluss legt fest, dass alle Friedhöfe im Stadtgebiet erhalten bleiben und der Verpflichtung, Grabstätten für die Beisetzung von Särgen und Urnen anzubieten, auf jedem Friedhof nachgekommen werde, dies in Eigenverantwortung der Gemeinden. Es besteht jedoch für die Stadt keine Verpflichtung, alle denkbar möglichen Varianten der Grabgestaltung für Sarg- und Urnenbeisetzungen auf allen Friedhöfen in ihrem Gebiet anzubieten“, hielt Trautmann fest.

Info Auch Waldruhestätten sind sehr gefragt Neben den 18 Friedhöfen im Stadtgebiet Blieskastel wurde im Juli 2014 die Waldruhestätte in Blickweiler eingesegnet, für die Gemeinde Mandelbachtal am 3. Oktober 2019 in Ormesheim. Unsere Zeitung hat die an Steinsäulen angebrachten Namensschildchen gezählt: In Blickweiler gab es bisher 191 Wald-Bestattungen, in Ormesheim 24, dazu kommen noch anonyme Bestattungen.

Die Stadt Blieskastel habe demnach unter wirtschaftlichen Aspekten die Entscheidung zu treffen, welche Grabarten auf welchen Friedhöfen zur Verfügung gestellt werden. Daher habe der Stadtrat weiter festgelegt, dass dem Gebot der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Nachfrage die bisher angebotenen Grabarten auf allen Friedhöfen generell reduziert und nicht auf allen Friedhöfen mehr angeboten werden. „Bislang fand jedoch die vom Stadtrat gewünschte gesamtstädtische Lösung in den Ortsräten keine Zustimmung, weshalb die Verwaltung zu Beginn dieses Jahres in einem Arbeitskreis ,Friedhof‘ dies zu Thema machte, doch auch in diesem Kreis konnte bis November noch keine einheitliche Empfehlung formuliert werden“, so Trautmann. Nun seien die Ortsräte gefordert, wie sie sich ihren Friedhof bezüglich der Grabarten in Zukunft vorstellen, auch bei der Anschaffung von Urnenwänden und Urnenstelen wie etwa in Blickweiler.