Haushalt Blieskastel für 2024 Opposition sieht für die Zukunft schwarz

Marius Hittinger, Fraktionssprecher von DUB/Linke, nannte den Haushalt ein „ein solides und tragbares Werk“. Dennoch habe man sich etwa „mehr Investitionen in Spielplätze und Sportgeräte gewünscht“. Der kritischste Punkt sei allerdings der Blick nach vorne. Hittinger: „Der Stadt fehlt in unseren Augen jedwede Strategie, um einen finanziell tragbaren Haushalt in der Zukunft aufzustellen.“ Die Einschätzung der Personalkosten für die nächsten Jahre sei grob fahrlässig unterbewertet. Die geplanten Ergebnisse in den kommenden Jahren stellten für die Stadt bereits in der Planung „eine Kapitulation ohne Ausweg“ dar. Umso enttäuschender sei das Versäumnis von SPD und damals Grünen, sich deutlich mehr um neue Einnahmequellen zu bemühen. „Unser Vorschlag zur Errichtung eines Gründerzentrums wurde leider nicht umgesetzt. Wenn die einzige Antwort auf diese Finanzsituation am Ende irgendwann weitere Steuererhöhungen sein sollten, nehmen wir unserer Stadt die finanzielle Attraktivität für Hausbesitzer und Unternehmer.“