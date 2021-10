Online-Vortrag der Kreisvolkshochschule Saarpfalz-Kreis : Kreisvolkshochschule lädt zum Online-Vortrag über die „Nation“

Blieskastel Online-Vortrag im Live-Stream von der KVHS Saarpfalz-Kreis in Kooperation mit der Gerda-Henkel-Stiftung.

Die Kreisvolkshochschule des Saarpfalz-Kreises bietet in Kooperation mit der Gerda-Henkel-Stiftung am kommenden Freitag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr einen Online-Vortrag im Live-Stream zum Thema „Die Wiederfindung der Nation – Warum wir sie fürchten und warum wir sie brauchen“ an. Bei Intellektuellen steht der Begriff der Nation unter Generalverdacht. Doch wer sagt denn, dass Nation automatisch ethnische Homogenität und eine „Volksgemeinschaft“ bedeutet, die andere ausschließt? Das ist die Sicht von Rechtsextremen, die den aufgegebenen Nationsbegriff inzwischen für sich erobert haben. Doch lässt sich nicht auch eine Form von Nation (wieder)finden, die sich als demokratisch, zivil und divers versteht und sich solidarisch auf die gewaltigen Zukunftsaufgaben einstellen kann? Diese und viele weitere Fragen diskutieren laut Kreis die Professoren Aleida Assmann (Uni Konstanz) und Herfried Münkler (TU Berlin).