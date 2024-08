Ortsrat Altheim Meiser ist Ortsvorsteher von Altheim

In der konstituierenden Sitzung des Ortsrates im Feuerwehrraum der Schule wurde Oliver Meiser, 38 Jahre alt, zum neuen Ortsvorsteher von Altheim gewählt. Mit acht Stimmen und einer Gegenstimme gewählt tritt er die Nachfolge von Beate Lambert an. Sie hatte das Amt zehn Jahre lang inne und stellte sich nicht zur Wiederwahl, bleibt jedoch weiterhin Mitglied des Gremiums. Auch bei der Stellvertretung kam es zu einem Wechsel. Der 43-jährige Andreas Schifferer wurde einstimmig zum neuen stellvertretenden Ortsvorsteher gewählt und folgt damit auf Hanna Ast, die ebenfalls zehn Jahre lang in dieser Position tätig war und nicht erneut kandidierte. Ast bleibt ebenfalls Teil des neunköpfigen Ortsrates.