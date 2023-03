Bestattungen in Webenheim Eine ganz besondere Begräbnisstätte

Eine oft gestellte Frage ist: Was passiert normalerweise auf einem Friedhof, wenn eine Ruhestätte aufgelöst wird? Die in der jeweiligen Friedhofssatzung vorgegebene Ruhezeit soll sicherstellen, dass Sarg oder Urne sowie die sterblichen Überreste nach dem Ablauf derselben vollständig vergangen sind. Was dann geschieht, richtet sich nach dem Friedhofsgesetz des jeweiligen Bundeslandes. In der Regel werden die Urne, die Asche oder die noch vorhandenen Gebeine tiefer unter dem neu ausgehobenen Grab vergraben oder an einer anderen Stelle des Friedhofs gesammelt und anonym wieder bestattet. Ein persönliches Grab ist dann nicht mehr vorhanden.