Veranstaltungen mit der KEB geplant Ökumenischer Caritasverein wählte Vorstand

Krankenpflegevereine zahlen 21,50 Euro Beitrag pro Mitglied an die Sozialstation, insgesamt 1600 Mitglieder erhalten im Gegenzug Rabatt für Kosten, die von der Pflegekasse nicht übernommen werden. Diese werden in Höhe von 25 Prozent bis zu einem Höchstbetrag von 300 Euro pro Monat gezahlt – ein Leben lang. Da lohnt sich der Jahresbeitrag von 24 Euro“, stellte Erwin Lück heraus. „Die Öst hebe sich in einigen Bereichen von privaten Anbietern ab: Wir sind in allen 44 Orten in Blieskastel, Gersheim, Mandelbachtal und St. Ingbert tätig. Private oft nur dort, wo es sich routenmäßig und damit wirtschaftlich wirklich lohnt“, hob Lück hervor.