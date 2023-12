Turnverein Niederwürzbach Der Turner-Nachwuchs präsentierte sich

Vor der stimmungsvollen Kulisse in der ausverkauften Würzbachhalle zeigten die Kinder und Jugendlichen in acht verschiedenen Bühnenbildern, was sie in den vergangenen Wochen gelernt und einstudiert hatten. Ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm über 80 Minuten sorgte für eine ausgelassene Stimmung in der Halle. „Unsere heutige Turnschau ist ein Projekt zur aktiven und selbstverständlichen Umsetzung der Inklusion. Die 85 Kinder mit und ohne Behinderung vom TV und der Grundschule am Würzbacher Weiher zeigten ein spannendes Mitmach-Programm mit dem Affen Taffi und seinen besten Freunden Professor Timo Taitava und Tive als Zeitreisende“, erklärte Jaqueline Luck. Denn nur durch die Verschiedenheit aller Lebewesen werde unsere Welt so kunterbunt und spannend. Der freundliche Affe mit unbändigem Bewegungsdrang und viel Optimismus, Taitava als Bücherwurm dagegen bewegungsfaul und unbeweglich und mit dem Traum, durch die Zeit zu reisen – diesen erfüllte Tive. All dies verpackt mit Spaß, Action und Mitmachturnen, das auch die Zuschauer mit einbezog und in Bewegung brachte. Sie ließen sich vom kreativen Turn-Nachwuchs gerne anstecken. Die gute Laune der mitwirkenden Kinder und die toll vorgetragenen Übungen und Szenen ließ „die Reise durch die Zeit“ wie im Fluge vergehen. Am Ende der Turnshow wurden die Kids von den Besuchern in der Halle gebührend gefeiert. „Ein großes Kompliment an alle Mitwirkenden und die Übungsleiterinnen, die diese Kinder-Turn-Show zu einem unvergesslichen Ereignis für Niederwürzbach machten. Ein weiterer Dank gilt den Trainerassistentinnen Leonie Becker, Emma Bartone, Luisa Frank und Clara Kaul, den Helferinnen Anna Diehl und Jennifer Schmidt sowie der Moderatorin Johanna Ott, die alle ihren Beitrag zu dieser Veranstaltung der Extraklasse geleistet haben“, lobte Arno Gebhardt im Gespräch mit unserer Zeitung. Ein besonderer Dank gehe auch an die Eltern für den Einsatz am Kuchenbuffet vor und während der Veranstaltung.