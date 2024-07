Verkehrsprobleme in Niederwürzbach Niederwürzbach ist jetzt Nadelöhr

Was für die Anwohner der Fechinger Heringsmühle „der Sommer unseres Lebens“ ist, weil momentan kein Durchgangsverkehr die Heringsmühle passieren kann (wir berichteten), nennen die Anwohner der Metzerstraße in Niederwürzbach und die Anlieger in Seelbach den „Horror-Sommer“. Denn hier ist tatsächlich des einen Leid des anderen Freud. Seit dem verheerenden Pfingst-Unwetter mit Starkregen sind einige Straßen der Umgebung nicht mehr passierbar – und das soll auch für eine längere, unabsehbare Zeit noch so bleiben. Die genannte Straße an der Heringsmühle in Fechingen ist gesperrt, der Staffel von Sengscheid nach Ensheim ebenso wie der Fuhrweg von Oberwürzbach nach Ommersheim. Hinzu kommt noch eine Baustelle von Aßweiler in Richtung Ormesheim. Die dortigen Ortsvorsteher haben sich schon an die Öffentlichkeit und an das Verkehrsministerium gewandt. Nun platzt auch den Anwohnern in Niederwürzbach und Seelbach der Kragen.