Feuerwehr Bierbach Neuwahlen und Ehrungen bei der Feuerwehr Bierbach

Frank Schuler führte seitdem den LBZ, der 31 Aktive, davon fünf weibliche, zählt. „Wir sind ein Löschbezirk mit einer jungen Mannschaft und einem Altersschnitt von 35 Jahren, beachtlich ist die Zahl von 18 Atemschutzgeräteträgern“, freute sich in seinem Bericht Frank Schuler. Zu 22 Einsätzen wurde ausgerückt, darunter zu drei Brandbekämpfungen. Es überwogen wie in den Vorjahren die technischen Hilfeleistungen. „640 Stunden betrug der ehrenamtliche Einsatz für unseren Ort,“ so FRank Schuler. Die Verbundenheit mit der Wehr stellte die Bevölkerung beim Tag der offenen Tür unter Beweis. Guten Zuspruch fand der zweite Dämmerschoppen mit Gesprächen rund um die Feuerwehr und die Gemeinde an der Blies. Zusammen mit dem Ortsrat organisierte der LBZ die Martinsfeier. Eine Christbaum-Sammelaktion stand auf der Agenda, ebenso die Kinderkappensitzung. Wanderführer bei einer Pfalzfahrt war Hubert Feuerstein, und bei einer Mehrtagesfahrt nach Regensburg bewährte sich Ehrenwehrführer Franz-Josef Schuler als Chefplaner.