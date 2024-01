CDU Niederwürzbach Einstimmiges Votum für Daniela Keck

Zahlreiche Mitglieder konnte CDU-Ortsverbandsvorsitzender Patrick Hüther zur Mitgliederversammlung in den Räumlichkeiten des Deutschen Roten Kreuzes in der Würzbachhallenstraße begrüßen. Der erste Vorsitzende, Patrick Hüther, zugleich Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat, hob in seinem Tätigkeitsbericht die gute Zusammenarbeit mit den Gremien auf allen politischen Ebenen hervor. Denn nur durch intensive und konstruktive Zusammenarbeit sei es in der Vergangenheit und auch in Zukunft möglich, weitere große Investitionen nach Niederwürzbach zu bringen. Der Stadtteil Niederwürzbach habe in den vergangenen Jahren hohe Förderungen aus dem städtischen Haushalt erhalten, was auch dem besonderen Engagement seiner Partei und seiner Mandatsträger zu verdanken sei.