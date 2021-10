Orchesterverein Lautzkirchen : Ein Neujahrskonzert fand im Oktober statt

Lautzkirchen In der Pfarrkirche St. Mauritius begeisterte der Orchesterverein Lautzkirchen unter Leitung von Andreas Kiefer die Zuhörer.

Die Pandemie-Auflagen führten dazu, dass das Neujahrskonzert des Orchestervereins Lautzkirchen (OVL) nicht wie üblich im Januar, sondern im Oktober stattfand und dies in der Pfarrkirche und nicht wie seit Beginn in der Veranstaltungshalle der Mediclin-Klinik. „Es ist heute das 18. Neujahrskonzert, das damit volljährig wird, und es ist 18 Monate her, dass das Orchester letztmals auftreten konnte. Es war keine einfache Zeit, aber die Vorfreude ist bei Besuchern und Aktiven gleich groß“, stellte der Vereinsvorsitzende Jürgen Trautmann, der informativ und humorvoll durchs Programm führte, fest. Und es war deutlich bei guter Akustik war zu hören: Die Proben in den letzten Wochen haben sich gelohnt, denn Dirigent Andreas Kiefer mit seiner Musikantenschar bot 90 Minuten lang einen fulminanten Auftritt, der mehrmals stehenden Applaus herausforderte.