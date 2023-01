Neujahrsempfang in Blickweiler : In Blickweiler gab es beste Wünsche und Geld

Blickweiler Familien mit Nachwuchs wurden beschenkt. Der Rückblick von Ortsvorsteher Walter Boßlet brachte nicht nur Erfreuliches.

Zuwendungen für Vereine, Lob für das ehrenamtliche Engagement Blickweiler Bürger und für neue Eltern der Jahre 2021 und 2022 ein Begrüßungsgeld. Dies gab es im Namen des Ortsrates und des Kulturvereins von Ortsvorsteher Walter Boßlet in der Kulturhalle beim Neujahrsempfang. Mit 40 Besuchern war der Zuspruch diesmal nicht so groß wie in den Vorjahren. Zum Januar gehört dazu, dass nach einem Glas zur Begrüßung und dem „Porscht Neujohr“ Walter Boßlet einen Rück- und Ausblick auf das Leben im Ort gibt. „Wegweisend für unseren Heimatort ist die Neuausrichtung der Dorfmitte. Dazu sind seit Dezember das Bauernhaus Greff und zwei Grundstücke dahinter im Besitz der Stadt. Die Planung für die Umgestaltung ist im Gange“, so der Orts-Chef. Neu installiert am Freizeitweg sei eine Service Station für Fahrräder. An der Turnhalle wurde, zusammen mit dem Turnverein, eine Weitsprung-Anlage geschaffen und am Alten Berg, aufgestellt von der Jugendwehr, ein Insektenhotel sowie ein weiteres am Freizeitweg. Mit der Sanierung der Toilettenanlage in der Grundschule sei ein lange gewünschtes Anliegen in kurzer Zeit, nämlich in 14 Tagen, von der Stadt und dem Bauhof erledigt worden. „15 Street- Buddys zur Verkehrssicherheit stellte der Ortsrat an den Straßen auf. Die Freude schlug jedoch bald in Unverständnis um, denn drei der Sicherheitsmännchen wurden gestohlen und acht beschädigt“, ärgert sich der Ortsvorsteher, der zur Saarland-Picobello- Aktion nur wenig Beteiligung der Bürger registrierte. Lediglich ein Bürger kam zum Gedenkmorgen zum Volkstrauertag ans Ehrenmal, die Feuerwehr in voller Besetzung.