Biosphärenzweckverband Bliesgau Die Biosphäre begrüßte das neue Jahr

Im Gespräch mit unserer Zeitung wünschte sich Pia Schramm vom Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Tourismus des Biosphärenzweckverbandes, dass das Vorhaben Biosphärenhaus weiter vorangetrieben werde. Sie sprach davon, dass die Standortbestimmung, ein Prozess der vergangenen Jahre, wohl zu Ende gehe, und das Haus im Zentrum Blieskastels seine Heimat finden werde. Sie kündigte an, dass das Biosphärenfest am Sonntag, 30. Juni, in Kleinblittersdorf stattfinden soll. Derzeit verfüge die Biosphäre über 57 Partnerbetriebe, wobei dabei insbesondere die Netzwerkarbeit forciert werde. In diesem Jahr wolle man zudem erreichen, drei in der Biosphäre ansässige Mikro-Brauereien in den Partnerbetriebs-Zirkel aufzunehmen, damit auch die Problematik der Mälzerei zu lösen. Sie freute sich darüber, dass mittlerweile fünf Biosphärenschulen gewonnen werden konnten, die beispielsweise beim bald stattfindenden Aktionstag, auch intensiv betreut, werden müssten.