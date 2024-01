CDU Niederwürzbach Der Weiher rückt in den Blickpunkt

Der Neujahrsempfang der CDU Niederwürzbach gilt als einer der traditionsreichsten Empfänge in der Region. Und auch an diesem ersten Sonntag im Januar waren zahlreiche Gäste aus Niederwürzbach und den umliegenden Stadtteilen der CDU-Einladung gefolgt. Ortsverbandsvorsitzender Patrick Hüther, in Personalunion auch Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion, ging in seiner Bilanz sowohl auf die Politik im Stadtbereich wie auch in Niederwürzbach ein. Hüther sieht seine Fraktion im Stadtrat als „die treibende Kraft, die immer an Sachpolitik orientiert ist“. Er erinnerte an das „klägliche Scheitern“ der Zusammenarbeit zwischen SPD und Grünen, deren Bilanz sei ernüchternd. Sowohl im Stadtrat als auch in den Stadtteilen mit CDU-Ortsvorstehern habe man hervorragende Arbeit geleistet. Auch in Niederwürzbach will man es wieder wissen, will den Wechsel und hat mit Daniela Keck eine weibliche Ortsvorsteher-Kandidatin präsentiert. Es gelte nach wie vor die Aussage von Günter Becker, dem Würzbacher CDU-Urgestein: „Die Projekte, welche die CDU versprochen hatte, die kann man anfassen, die stehen hier in Niederwürzbach, sind gebaut und können genutzt werden. Die Projekte von anderen Parteien stehen bis jetzt nur in der Zeitung.“ Hüther nannte als Beispiele die Brücke über den Weiher oder den Bau des Kindergartens: „Da wird man dann wohl kurz vor der Wahl werbewirksam den ersten Spatenstich vollziehen.“