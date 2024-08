Neuer Brunnen in Wecklingen Wecklingen hat einen neuen Brunnen

„Gerade die Zeit der Pandemie mit stark eingeschränkten Kontakten zu unseren Mitmenschen hat uns den hohen Wert sozialen Miteinanders wieder deutlich vor Augen geführt. Vor diesem Hintergrund ist uns auch die große Bedeutung des Angebots an attraktiven Begegnungsstätten in unseren Städten und Dörfern erneut bewusstgeworden. Deshalb freue ich mich, dass wir gemeinsam mit dem Umweltministerium die Stadt Blieskastel bei dem Plan unterstützen konnten, die Dorfmitte mit Brunnenanlage für die Bürgerinnen und Bürger ansprechender zu gestalten“, so Innenminister Reinhold Jost in seinem Grußwort. „Eine attraktive Dorfmitte, in der alle Genrationen zusammenkommen, ist das Herzstück einer funktionierenden Dorfgemeinschaft. Die neue Brunnenanlage verbessert nicht nur optisch die aktuelle Situation, sondern gestaltet aktiv und nachhaltig das Miteinander der Menschen. Als zuständige Ministerin für den ländlichen Raum bin ich stolz, zusammen mit dem Bauministerium, unsere saarländischen Dörfer zukunftsfit zu machen“, hatte Umweltministerin Petra Berg übermittelt.