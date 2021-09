Gemeinschaftsschule Blieskastel : Ein Windrad dreht sich auf dem Schulgelände

Eine so genannte vertikale Kleinwindanlage ist an der Geschwister-Scholl-Schule in Blieskastel in Betrieb genommen worden. Foto: Sandra Brettar

Blieskastel Mit Preisgeldern aus Umweltwettbewerben und mit Unterstützung durch Sponsoren wurde das Vorhaben an der Geschwister-Scholl-Schule in Blieskastel realisiert.

Dass die Geschwister-Scholl-Schule hier ein Leuchtturmprojekt vorweisen kann, kommt nicht von ungefähr. Die Gemeinschaftsschule, die sich wachsenden Zuspruchs erfreut, ist bereits in der Vergangenheit bei regionalen wie auch bundesweiten Wettbewerben erfolgreich gewesen. So gewann sie 2017 den „Energiesparmeister“ für das Saarland, und 2018 zählte sie zu den Siegerschulen des Deutschen Klimapreises. Das gewonnene Preisgeld über 10000 Euro, zweckgebunden an eine Reinvestition in Klima- und Umweltprojekte, floss somit in die Kleinwindanlage.