Herbitzheim : Es war ein langer Weg zum neuen Feuerwehrgerätehaus

In der Fahrzeughalle des neuen Feuerwehrgerätehauses Herbitzheim übergaben Innen-Staatssekretär Thorsten Lang (Sechster von links) und Bürgermeister Michael Clivot (Dritter von rechts) Löschbezirksführer Florian Sperling (Fünfter von rechts). Mit dabei (von links) Fraktionsvorsitzender Peter Krämer, Gemeinderatsmitglied Matthias Braun, Bundestagsabgeordneter Esra Limbacher, stellvertretender Wehrführer Matthias Motsch, Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot, stellvertretender Wehrführer Ralf Weinmann, Bauamtsleiter Stefan Gebhart, Landtagsabgeordnete Jutta Schmitt-Lang und Gemeinderatsmitglied Dieter Kruse, Foto: Wolfgang Degott Foto: Wolfgang Degott

Herbitzheim Doch jetzt konnte der über eine Million Euro teure Neubau zwischen Rubenheimer und Florastraße in Herbitzheim eingeweiht werden.

Nach sieben langen Baujahren ist das neue Feuerwehrgerätehaus in Herbitzheim feierlich eingeweiht und von Pater Shaiju Varekulam eingesegnet worden. Es entstanden zwischen Rubenheimer Straße und Florastraße für insgesamt 1,025 Millionen Euro zwei Stockwerke. Im unteren sind die feuerwehrtechnischen Räume mit der erweiterbaren Fahrzeughalle für zwei Löschfahrzeuge, das Büro der Löschbezirksführung und Lagerraum untergebracht, während im Erdgeschoss die Funktionsräume mit Schulungsraum und Umkleideraum für insgesamt 50 Angehörige sowie die der Sanitärtrakt untergebracht ist.

Bürgermeister Michael Clivot sprach bei der Einweihungsfeier, mit der auch der 30. Geburtstag der Jugendfeuerwehr verbunden war, vor zahlreichen Ehrengästen, darunter Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot, Kreisbrandinspekteur Uwe Wagner und den beiden stellvertretenden Gersheimer Wehrführer Matthias Motsch und Ralf Weinmann davon, dass eine sehr langes, vielleicht viel zu langes Projekt beendet werden konnte. Doch am Ende zähle das Ergebnis, so das Gemeindeoberhaupt, und es habe sich trotz aller Widrigkeiten gelohnt. Das alte, 1968 erbaute Gerätehaus, das jetzt abgerissen werden soll, sei nicht mehr zweckmäßig und bedarfsgerecht gewesen, habe den sicherheitstechnischen Erfordernissen nicht mehr entsprochen. Das neue hingegen biete jetzt eine funktionale Unterkunft der Feuerwehr zum Schutz der Menschen und optimiere die Sicherheit der Menschen in der Gemeinde, erleichtere aber auch die Arbeit der Wehr zur Erfüllung ihrer wichtigen, teilweise auch sehr gefährlichen Arbeit. Er unterstrich, dass zur wirksamen Hilfeleistung im Ernstfall neben den wichtigen Voraussetzungen der ehrenamtlich tätigen Menschen auch die sachlichen Voraussetzungen passen müssen. Das gute Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Voraussetzungen sei wichtig, damit die Aufgabe des Brandschutzes und der vielen weiteren Aufgaben bestmöglich bewältigt werden können.

Er erwähnte aber auch die Schwierigkeiten der Gemeinde Gersheim, die aufgrund ihrer prekären finanziellen Situation, dies nicht in vollem Umfang in ihren zehn Löschbezirken mehr gewährleisten könne. „Es schmerzt, und es wird immer schwieriger, insbesondere die Modernisierung des Fuhrparks in den Griff zu bekommen, dies auch im Hinblick auf die Vielzahl der Fahrzeuge, die in den nächsten Jahren ersetzt werden müssen,“ so Clivot.

Zur Chronologie: Bereits 2004 begann die Planung, 2015 wurde mit dem Bau begonnen, 2016 fand ein Baustopp statt, weil der Investitionshaushalt der Gemeinde nicht genehmigt wurde, und dann hatten die Pandemie sowie Streitigkeiten mit Baufirmen zu Unterbrechungen und Verzögerungen geführt. Löschbezirksführer Florian Sperling dankte seinen Wehrangehörigen, die während der Bauphase insgesamt 1917 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet hatten. Zudem seien von Ortsratsmitgliedern 100 beigesteuert worden.

Das neue zweigeschossige Feuerwehrgerätehaus in Herbitzheim, gesehen von der Rubenheimer Straße, mit den beiden Einsatzfahrzeugen des Löschbezirkes Herbitzheim. Foto: Wolfgang Degott