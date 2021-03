Ein Herz für stolze Tiere : Alles klar – für die Storchen-Landung

Breitfurt Ein neuer Horst in Breitfurt soll die großen Vögel zum Nisten und Bleiben bewegen.

In Breitfurt, das in diesem Jahr seinen 750. Geburtstag feiert, wurde die saarpfälzische Tradition fortgesetzt, Nist- und Brutmöglichkeiten für Störche zu schaffen. Am Sportplatz stellten Mitarbeiter der Pfalzwerke Ludwigshafen mithilfe eines Kranfahrzeuges, das ansonsten für den Mastaustausch benutzt wird, und einem Bagger den entsprechenden Mast. Auf ihm thront jetzt der von Dieter Forner hergestellte Brutkorb. Schon seit Jahren habe man beobachtet, dass sich Störche auf den Flutlichtmasten niederlassen, so Ortsvorsteher Martin Moschel. Deshalb habe der Sportverein schon vor längerer Zeit den Antrag an den Ortsrat gerichtet, einen Nestbau zu prüfen. Als dann vor einem Jahr mehrere Bürger beobachteten, dass bis zu vier Störche immer wieder dieses Ziel ansteuern, nahm das Projekt Fahrt auf. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Biosphärenzweckverbandes, Gerhard Mörsch, und dem Storchenexperten Christoph Braunberger vom Landesamt für Umwelt und Artenschutz (LUA), Fachbereich Natur- und Artenschutz, nahm Moschel, autorisiert durch Ortsratsbeschluss, Kontakt zum pfälzischen Energieversorger auf, der auch zusagte. Die Pfalzwerke übernahmen die Kosten des Mastes von rund 800 Euro. Zudem wurde die Fahrzeug- und Arbeitsleistung kostenlos dazugepackt. Mörsch, der gemeinsam mit vielen Breitfurtern, darunter auch Dirk Forner als einer der Initiatoren, die Arbeiten beobachtete, freute sich, dass eine weitere Nistmöglichkeit für „Meister Adebar“ geschaffen werden konnte. Sie gesellt sich zu den schon bestehenden in Beeden, Einöd, Ingweiler, Limbach, Webenheim, im Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim, und zuletzt auch in Altheim. Geplant sei ein weiterer in Biesingen durch den dortigen Nabu-Ortsverband.