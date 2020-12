Eine tolle Gemeinschaftsaktion in Mimbach : Gemeinsam schufen sie einen neuen Spielplatz

Mimbach Der Schandfleck des leergeräumten, ehemaligen Spielplatzes am Keltengrab in Mimbach, mittlerweile zum öden Sandplatz verkommen, war vielen Nachbarn ein Dorn im Auge. Den Anblick wohl gar nicht mehr ertragen konnten zwei Anliegerinnen, Gaby Volz und Monika Spang.

Sie beschlossen ein Projekt, an dessen Ende ein völlig neu gestalteter Platz stehen sollte. Durch eine Spendenaktion, an der sich Nachbarn und ortsansässige Betriebe rege beteiligten, brachten die beiden Anwohnerinnen den Stein ins Rollen. Dieser Stein nahm durch eine Großspende (5000 Euro) der Firma Polystone erheblich Fahrt auf und rollte bis vor die Tore des Rathauses in Blieskastel. Die Stadt war bereit, auch ihr Scherflein zum Gelingen des Projekts beizutragen und in der Folge stellte auch der Ortsrat von Mimbach 5000 Euro an Steuergeldern zur Verfügung. Die Spielgeräte wurden bei der Fachfirma bestellt. Danach ging alles zügig: Anfang November begannen fachkundige Mitarbeiter des Bauhofs mit den Erdarbeiten, Bagger, Lkw und Raupe kamen zum Einsatz. Ab dann war das Engagement der gesamten Nachbarschaft gefragt. Die Spielgeräte mussten zusammengebaut, aufgestellt und einbetoniert werden. Expertise war in hohem Maß vorhanden, Jung und Alt kooperierten hervorragend und so entstand eine Burg mit Seilaufgang, Hängebrücke, Kletterwand und Rutsche. Ein Klettergerüst, ausgestattet mit Netzen, Stangen und einem Kletterseil sorgt für Spielfreude und körperliche Ertüchtigung.