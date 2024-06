Freizeitspaß in Blickweiler Der neue Pumptrack ist eingeweiht

Ortsvorsteher Walter Boßlet erinnerte an die unzähligen freiwilligen Stunden, die vor Ort von Kai Sommer geleistet wurden. „Ohne Kai Sommer und seine fleißigen Helfer wäre das Projekt nicht zustande gekommen. Hunderte von Arbeitsstunden zur Herrichtung des Geländes waren notwendig“, hielt Boßlet fest. Das Grundstück dazu hinter dem Natur-Rasenplatz des SV Blickweiler habe Jörg Hussong gestiftet. Die Kosten des Track-Baues in Höhe von 2500 Euro habe der Ortsrat aus dem Budget gestemmt. Hinzu kamen Spenden. „Im Saarpfalz-Kreis gibt es bisher nur wenige solcher Pumptracks, in Österreich dagegen sind solche Anlagen stark gefragt“, wusste Isabel Schorr. In Blickweiler sei die ursprüngliche Form in einem Erdhügel für Jedermann entstanden als gute Schule, das Fahrrad kennenzulernen und die Technik zu beherrschen.