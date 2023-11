Historisches Gebäude in St. Ingbert Neuer Fassadenglanz als Gemeinschaftswerk

Als der neue Anstrich an dem historischen Gebäude in der Kirchengasse jetzt offiziell in Augenschein genommen wurde, fehlte es nicht an offiziellen Mitstreitern: Gerd Huckert und Christian Ullrich, Landesinnungsmeister und Landesgeschäftsführer der Maler- und Lackiererinnung des Saarlandes, der OB und die Ortsvorsteherin, Malermeister Lang, drei Vertreter der Ökumenischen Sozialstation St. Ingbert - Blies- und Mandelbachtal waren mit von der Partie. Es mangelte aber an den Auszubildenden, die ja für den Anstrich gesorgt hatte. Ihnen wird separat gedankt - „In einer eigene kleinen Feier, die für die am Projekt beschäftigten Auszubildenden im Ausbildungszentrum in Burbach veranstaltet wird“, wie in der Kirchengasse zu erfahren war.