Windräder in Blieskastel Die Windpark-Pläne werden jetzt konkreter

Kaum ist die Kommunalwahl vorbei, werden die Weichen in Richtung Windpark Böckweiler gestellt. Es hatte vor einigen Monaten bereits eine groß angelegte Diskussion um Windanlagen im südlichen Stadtbereich Blieskastels gegeben, aber der öffentliche Druck und die Reaktionen gerade in Böckweiler waren damals heftig. Es hatte damals in der Folge einen „Runden Tisch“ gegeben, bei dem grundsätzlich über Energieversorgung im Stadtbereich diskutiert worden war. Über einen Windpark bei Böckweiler oder grundsätzlich im südlichen Stadtbereich hatte man dann lange nichts gehört. Nun also ein erneuter Anlauf, dessen offizieller Start man bewusst auf einen Termin nach der Kommunalwahl gelegt hat (wir berichteten).