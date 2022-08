Turnverein Blickweiler : Neue Sprunggrube an der Blickweiler Turnhalle

Blickweiler Aus einem Wunsch des Turnvereins wurde eine Gemeinschaftsaktion von Stadtverwaltung und Ehrenamtlichen.

Die Vorsitzende des Turnvereins Blickweiler (TVB), Beate Bastian, selbst Lehrerin, bot für die Grundschule in Breitfurt und die Dependance in Blickweiler zusätzlichen Sport- und Bewegungsunterricht an, der bei den Kindern gut ankam. Von Bastian stammte dann auch die Idee, den Bewegungsunterricht im Sommer im Freien fortzusetzen. Allerdings fehlte für eine wichtige Leichtathletik-Disziplin die Voraussetzung, um überhaupt Wettkämpfe in Weitsprung durchführen zu können: „Eine neue Sprungprobe wäre ideal“, so der Wunsch von Bastian. Mit Unterstützung des Fachgebietes Kultur, Tourismus, Biosphäre und ÖPNV um Sandy Will und Christel Jene, auch für den Bereich Sportanlagen zuständig, sowie des städtischen Baubetriebshofes konnte innerhalb weniger Wochen der Wunsch erfüllt werden. Auch Ortsvorsteher Walter Boßlet und sein Ortsrat waren an der Umsetzung des Projektes beteiligt, stellten Mittel aus ihrem Etat zur Verfügung. Die Stadt Blieskastel setzte, nach den Vorleistungen der Ortsgemeinschaft, die den Platz von Hecken und Unrat säuberte, den Bau der Sprunggrube um. „Der Standort und die Ausrichtung der Sprunggrube wurden mit Bedacht gewählt, denn so genießen Sportler und Betreuer den schattenspendenden Platz unter den hohen Bäumen“, so die Vorsitzende. Die zweite Klasse der Grundschule mit ihrer Lehrerin Nadine Yazdi durfte die Premierensprünge absolvieren. „Das hat mächtig Spaß gemacht, für die Bundesjugendspiele können wir jetzt besser üben“, sagte uns Diego Stopp, der mit Flossy Wenjiru, Phil Keip und Mohammad Abzied (alle 8 Jahre)unter der Anfeuerung der offiziellen Gäste die ersten Sprünge in den Sand setzte. Walter Boßlet dankte dem Bauhof mit Leiter Axel Ruth für die schnelle Ausführung der Erdarbeiten, die Finanzierung stemmten Stadt und Ortsrat.