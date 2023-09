CDU Niederwürzbach Daniela Keck tritt für die CDU an

Aber zurück zur Kandidatin. Was will sie gegen den Stillstand tun? „Es sind mehrere Punkte, die ich verwirklichen will“, unterstreicht sie. So zum Beispiel der Würzbacher Weiher. Hier sollte ein touristisches Gesamtkonzept erstellt werden. Die Wege rund um den Weiher müssten erneuert oder instand gehalten werden, Hecken regelmäßig geschnitten werden, das Müllproblem gelöst werden, die Brücken saniert und eventuell auch eine Beleuchtung rund um den Weiher angebracht werden: „Wenn man die Gastronomie am Abend nutzt, muss man in der Dunkelheit mit Handy-Beleuchtung den Weg nach Hause suchen“, nennt sie als Begründung. Auch die Parksituation sei so nicht weiter hinzunehmen, die sei an schönen Sommerwochenenden „chaotisch“, für Rettungsfahrzeuge gäbe es mitunter kein Durchkommen: „Man sollte sich ähnlich wie am Bostalsee ein Parkleitsystem mit übersichtlicher Beschilderung überlegen“. Auch den Neubau des Kindergartens will sie zügiger vorantreiben: „Junge Eltern suchen dringend Kita-Plätze. Da muss etwas passieren. Aber man liest in der Zeitung nur Ankündigungen, es bewegt sich nichts“, hätten ihr junge Eltern schon ihre Wut mitgeteilt.